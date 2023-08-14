طلال بارا



يستمر الصانع الألماني «بورشه» في تنفيذ استراتيجيته الطموحة للتنقل الكهربائي، والتي بدأها مع «تايكان»، أول سيارة كهربائية بالكامل من «بورشه»، والتي فتحت فصلا جديدا في تاريخ الشركة العريقة الذي يمتد على مدار 75 عاما، حيث تخطط «بورشه» في أن يكون أكثر من 80‏% من سياراتها الجديدة بحلول العام ‎2030 سيارات كهربائية بالكامل.



«تايكان» الكهربائية، والتي يقف خلفها تاريخ صانع عريق يمتد لأكثر من سبعة عقود بكامل خبراته في صناعة السيارات الرياضية وسجل انتصاراته على حلبات السباق، وسعي دؤوب لتقديم الأفضل، كل ذلك كان سببا في جعل «تايكان» سيارة متفوقة في العديد من الجوانب، وهذا ما تثبته أرقام مبيعات الشركة، حيث وصلت مبيعاتها إلى 34.801 سيارة خلال العام 2022.



مؤخرا، أتاح لنا مركز بورشه الكويت شركة بهبهاني للسيارات مجددا فرصة تجربة طراز «تايكان توربو» على طرقات الكويت، وعلى الرغم من تجاربي السابقة لهذا الطراز، إلا أنني لا أبالغ إن قلت لكم إنها كانت ولا تزال من أفضل تجارب القيادة بالنسبة لي.. لماذا؟ كون هذه السيارة تحمل طابعا رياضيا في كل تفاصيلها، وسيارة صديقة للبيئة بصفر انبعاثات، وتوفر أعلى مستويات الأداء الحقيقي بفضل قدرتها الفائقة، وهذا هو المطلوب تماما.



تصميم وفيّ لتقاليد بورشه



لنبدأ مع التصميم الخارجي الذي لا يزال وفيا للغة بورشه التصميمية الجديدة والتي تتميز بالبساطة والتطلع إلى المستقبل دون التفريط بسمات التصاميم الفريدة، على سبيل المثال، تصميم السقف الرياضي المنزلق إلى الخلف حتى مؤخرة السيارة مستمد من طراز 911‏، وهو يعمل على توفير مساحة أكبر تكفي لوجود المقاعد الخلفية، ايضا تتميز السيارة بانخفاضها، حيث يبلغ ارتفاعها ‎1.380م وعرضها ‎1.966م، ما يمنحها مظهرا رياضيا ملحوظا من الأمام، يعززه غطاء المحرك المنحدر الذي يذكرنا بتصميم الأجيال الأولى من سيارات 911‏، وهو يوفر ‎81 ليترا إضافيا من مساحة التحميل.



إلى جانب ذلك، تشمل سمات التصميم المعهودة في علامة بورشه خطي الجناحين البارزين المحيطين بالمصابيح الأمامية بتقنية ‎LED‎ ذات التصميم الجديد، بينما في الخلف، تتميز السيارة بشريط الإضاءة الممتد بعرض السيارة بالكامل والذي يعود إلى أول طراز توربو من طرازات 911‏، مع إضافة لمسة جديدة من خلال دمج الحروف ثلاثية الأبعاد لكلمة Porsche‏.



مقصورة ثورية



لننتقل إلى داخل المقصورة، حيث يعتبر تصميم ركن القيادة هنا ثورة جديدة ببنيته الواضحة وتصميمه الجديد بالكامل، وتتكون مجموعة أجهزة القياس والبيان المبتكرة من شاشة مقوسة كبيرة مقاس 16.8 بوصة، والتي تتموضع فوق مقود القيادة لتعزيز تركيز السائق على الطريق مستلهمة من تصميم لوحة تجهيزات بورشه الأمامية في طرازات 1963‏، وهي تتضمن 4 أنماط للعرض يمكن للسائق الاختيار من بينها.



وفي الوقت نفسه، تم الدمج بين شاشة عرض نظام المعلومات والترفيه قياس ‎‎10.9‎‎ بوصات وشاشة العرض الخاصة بمقعد الراكب الأمامي، والتي تأتي كتجهيز اختياري، في خط واحد لتصبح أشبه بلوح أسود زجاجي.



وحلت لوحة التجهيزات الأمامية السوداء مكان العديد من أدوات التحكم في السيارة، مثل المفاتيح والأزرار، وتشمل اللوحة قوائم سريعة الاستجابة تعمل باللمس ويمكن تشغيلها عن طريق وظيفة التحكم الصوتي، التي تستجيب ببساطة لعبارة Hey ‎Porsche.



وتأتي «تايكان»‎ مجهزة بشكل أساسي بلمسات جلدية في المقصورة، بالإضافة إلى مقاعد أمامية مريحة مزودة بضبط كهربائي بـ 14 اتجاها.



كما تتوافر سيارة تايكان (اختياريا) مع مقصورة خالية من الجلد لأول مرة، حيث صنعت جميع تجهيزات المقصورة من مواد مبتكرة معاد تدويرها، ما يبرز مفهوم الاستدامة الذي تقوم عليه السيارة الرياضية الكهربائية.



الأداء الفائق للسيارات الرياضية



تعتمد «تايكان توربو» على محركين كهربائيين يستمدان الطاقة من بطاريات ليثيوم ايون مثبتة في الأسفل ضمن تصميم الشاصي، ويصدر من عمل المحركين (محرك في الأمام مع ناقل حركة من سرعة واحدة، والثاني في الخلف مع ناقل حركة من سرعتين) قوة 680 حصانا و850 نيوتن/ متر من عزم الدوران، ما يجعل من سيارة الصالون ذات الأربعة أبواب سيارة مجهزة بنظام الدفع الرباعي وواحدة من أسرع سيارات السيدان في العالم.



وتتسارع تايكان توربو التي تعمل بنظام دفع رباعي للعجلات والتي يبلغ وزنها تقريبا 2.300 كيلوغرام من السكون إلى 100 كم/س في 3.2 ثوان، وتقطع مسافة ربع الميل في 11.1 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 260 كم/ س.



ويتعزز الأداء من خلال ناقل حركة ثنائي السرعة على المحور الخلفي، وهو الأول من نوعه في العالم في سيارة كهربائية، ما يتيح التسارع في وقت قصير للغاية والسرعة العالية.



ويقترن نظام الدفع الرباعي الكهربائي بنظام توزيع العزم المتغير ونظام ‎Porsche Traction Management‎ للدفع الرباعي الذكي، ويعد نظام التحكم في الدفع الرباعي مع المحركين الكهربائيين ونظام ارتجاع الطاقة مزايا فريدة من نوعها، إذ تفوق الطاقة الارتجاعية المحتملة. وقد أثبتت اختبارات القيادة أنه عند الاستخدام اليومي، يقوم المحركان الكهربائيان بحوالي 90% من الكبح دون تفعيل مكابح العجلات الهيدروليكية.



وتتراوح المسافة التي تستطيع هذه السيارة الكهربائية المتطورة ذات الأداء الرياضي قطعها بالشحنة الكهربائية الواحدة بين 400 و450 كلم (حسب الظروف المحيطة).



أول سيارة بنظام شحن بقوة ‎800 فولت



تعد تايكان أول سيارة تدخل خط الإنتاج مع نظام شحن بقوة ‎800 فولت، وتمثل هذه الخاصية ميزة استثنائية عندما تتوافر إمكانية الشحن عالي الطاقة، ما يجعل الوقت اللازم لشحن السيارة قصيرا للغاية، ففي غضون 5 دقائق فقط تستطيع تزويد بطارية الليثيوم أيون بطاقة تكفي للسير بالمركبة لمسافة 100 كيلومتر، كما يمكن لجميع مالكي تايكان شحن سياراتهم بسهولة مع شاحن التيار المتردد بقوة تصل إلى ‎11 كيلوواط في المنزل، أو في العمل عبر الشاحن الصناعي السريع، أو عبر أي محطة شحن عامة أثناء تنقلاتهم، ‏ويوجد مدخلان لشحن السيارة، على اليسار خاص بشاحن المنزل العادي الذي يستغرق 9 ساعات لتتم عملية شحن تايكان من 0 إلى 100%، وعلى اليمين يوجد مدخل الشاحن السريع DC على تيار 50 كيلوواط تحتاج السيارة إلى 93 دقيقة لشحن البطاريات بالطاقة من 5% إلى 80%، في حال كان تيار الشاحن السريع 270 كيلوواط تحصل البطاريات على 80% من الطاقة خلال 22.5 دقيقة.





حقائق وأرقام



٭ المسافة الإجمالية التي قطعتها «تايكان» خلال الاختبارات حوالي 6 ملايين كيلومتر.



٭ بلغ إجمالي الدول التي اختبرت فيها السيارة 30 دولة بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والصين والإمارات العربية المتحدة وفنلندا.



٭ خاضت «تايكان» تجارب في درجات حرارة تراوحت من 35 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية، وبرطوبة جوية من 20 إلى 100%.



٭ الاختبارات تمت بارتفاعات متفاوتة من 85 مترا تحت مستوى سطح البحر إلى 3000 متر فوق مستوى سطح البحر.



٭ تم تنفيذ أكثر من 100000 دورة باستخدام مختلف تقنيات الشحن المنتشرة حول العالم.



٭ ضم فريق التطوير نحو 1000 شخص بين سائقي اختبارات وفنيين ومهندسين.