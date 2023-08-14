أحدث فيفيك راماسوامي (38 عاما)، الذي جمع ثروته في مجال التكنولوجيا الأحيائية ويصف الناشطين من أجل البيئة بـ«طائفة دينية»، مفاجأة في مشهد الانتخابات التمهيدية الأميركية، إذ حقق صعودا غير متوقع في سعيه للفوز بالترشيح الجمهوري، مراهنا على خطابه الحاد النبرة ليوصله إلى أبواب البيت الأبيض.

ويصل راماسوامي في رهانه إلى حد تقديم نفسه كنسخة مطورة عن دونالد ترامب، فيقول «أريد أن أدفع برنامجه أبعد من ذلك»، بالرغم من الفرق الشاسع بينهما الذي يزيد على أربعين نقطة لصالح الرئيس السابق البالغ 77 عاما، والذي يتصدر استطلاعات الرأي من الجانب الجمهوري.

ورغم أنه دخيل تماما على العمل السياسي، أحدث راماسوامي مفاجأة كبيرة بوصوله إلى المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية التي تنظم مطلع 2024، ما أثار قلق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس أقرب منافس لترامب، الذي يعتمد خطابا سياسيا شبيها للغاية.



ميدانيا، جعل راماسوامي، الأب لولدين، من محاربة ثقافة الـ «ووك» أو الوعي حيال الإساءات العنصرية والتمييز، المنسوبة إلى اليسار الأميركي محور معركته لا بل جعلها هاجسا حقيقيا. يقول «إننا وسط أزمة هوية»، متهما نخب البلاد ببث «سرطان ثقافي».



وهو يحقق في معركته هذه نجاحا، إذ أدرجت صحيفة نيويورك تايمز كتابه



«Woke Inc.» الذي يطور فيه طروحاته بهذا المجال ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة.



ووسط ميدان منافسة يزداد اكتظاظا، إذ تخطى عدد المتبارين لتحدي الرئيس الديموقراطي جو بايدن عام 2024 عشرة مرشحين، تمكن راماسوامي من التمايز بفضل برنامج متشدد.