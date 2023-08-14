فوجئ العديد من السوريين المتقدمين بطلبات للحصول على جوازات سفر عادية داخل البلاد بتأجيل مواعيد استلامهم الجوازات، من دون توضيح أسباب التأجيل.



ونقلت مواقع محلية سورية عن عدة أشخاص انهم فوجئوا لدى مراجعتهم تطبيق خدمة المواطن بأنه تم تأجيل مواعيدهم البعيدة أصلا واغلبها العام المقبل.



ونقل موقع «أثر» المقرب من السلطة عن أحد المواطنين أن موعد تسلم جوازه كان مقررا في 11 أبريل المقبل، لكنه فوجئ بتأجيله إلى 23 مايو الذي يليه، أي بزيادة تصل إلى 42 يوما.



وأشار شخص آخر إلى أن موعد تسلم جوازه كان محددا في 18 يوليو 2024، إلا أنه عبر تطبيق خدمة المواطن تلقى إشعارا بتأجيل الموعد إلى 19 أغسطس 2024، مما يمثل تأجيلا لمدة 31 يوما.



ونقل الموقع عن مكاتب سياحية ترجيحها بأن «التأجيل يمكن أن يكون بسبب الشائعات المتداولة عن احتمالية فرض رسوم جديدة على جوازات السفر العادية، بسبب الارتفاع الحاد في سعر الصرف».



من جانبه، نشر «مركز خدمة المواطن» عبر صفحته على «فيسبوك» بيانا يفيد بأنه «تم تأجيل مواعيد تسلم جوازات السفر العادية التي تم منحها بتاريخ 15 أغسطس 2023، بناء على كتاب وزارة الداخلية، إذ سيكون التسليم اعتبارا من 17 سبتمبر 2023».



وكان «مركز خدمة المواطن» أعلن الشهر الفائت، تأجيل مواعيد تسليم جوازات السفر لمدة 40 يوما، من دون توضيح الأسباب.



وتبلغ الرسوم المعتمدة لجوازات السفر وفقا لموقع «معاملاتي» 70 ألفا و660 ليرة سورية للجواز العادي، و99 ألفا و860 ليرة للجواز المستعجل، ومليون و9770 ليرة للجواز الفوري.