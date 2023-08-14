حوار: ناهد إمام



كشف د.حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلوى والشيكولاتة بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أنه رغم الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع وزيادة تكلفة الاستيراد من الخارج، فإن مصر لديها ما يكفيها من مستلزمات وخامات لصناعة الحلويات والأطعمة الغذائية، مثل السكر والجلوكوز والنشا وكل المواد الخام التي تدخل في العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن الكثير من هذه الخامات هي إنتاج محلي.



وأشار الفندي في تصريحات لـ «أنباء مصرية»، إلى أن صناعة الحلويات تمثل استثمارا ناجحا وجاذبا للمصريين المغتربين في الخارج، نتيجة العديد من العوامل في مقدمتها الدور الذي تلعبه غرفة الصناعات الغذائية في دعم صناع الحلويات في مختلف البقاع المصرية، من خلال مناقشة وحل المشكلات التي تواجههم وتوفير احتياجاتهم، سواء في تعديل قانون معين أو إصدار قانون جديد، إلى جانب ان التواصل مستمر مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بخصوص منح الشهادات وتعديل بعض القوانين.



وأوضح الفندي أن توافر غالبية مواد الخام اللازمة للتصنيع محليا يدعم صناعة الحلويات في مصر، باستثناء استيراد خامات بسيطة التي تدخل في العملية الإنتاجية للحلويات، مثل الذرة وزيوت النخيل.



وأكد أنه بفضل التوسع في إنشاء المصانع وزيادة القدرة الإنتاجية أصبحت لدى الدولة القدرة على تصنيع الحلويات بالكامل ولا الحاجة إلى استيراد حلويات جاهزة.



و أعلن د.حسن الفندي أنه تم حصر احتياجات المصانع من السكر الخام، وجار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لبحث مدى إمكانية تأمين تلك الاحتياجات من السكر الخام حتى نهاية فبراير المقبل 2024.



وأوضح أن إجمالي الاحتياجات المقدمة من الأعضاء على السكر الخام يقدر حتى الآن بنحو 190 ألف طن حتى نهاية الموسم، وجار دراسة وحصر باقي الكميات المطلوبة.



وقال إن مخزون مصر من السكر آمن حتى بداية الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هيئة السلع التموينية قامت باستيراد كميات من السكر الخام من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والمحصول من السكر والبنجر، ومتوقعا زيادة في إنتاج مصر من السكر خلال الموسم المقبل.



وقال الفندي إنه لا يوجد مبرر لرفع الأسعار، حيث إن محصول السكر متوفر في مصر، ويتم إنتاجه وتصنيعه داخل البلاد، ولا يوجد مبرر لربط سعره بالارتفاعات العالمية الخارجية.



وأشار إلى تميز مصر بإعداد وصناعة الكثير من الحلويات، أهمها الحلويات الشرقية، وتصدر العديد من أصناف الحلويات إلى الأسواق الخارجية.