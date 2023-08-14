اختتمت مؤسسة لوياك وبالتعاون مع كلية بابسون الأميركية الرائدة في مجال ريادة الأعمال على مستوى العالم، برنامج «كن لريادة الاعمال الاجتماعية» بنسخته الثامنة، حيث حقق البرنامج نجاحا كبيرا في الأعوام السابقة، وأقيم حفل الختام مساء يوم الخميس الماضي في مسرح الجامعة الأمريكية في الكويت، تحت رعاية كل من الراعي البلاتيني بنك الكويت الوطني والراعي الذهبي شركة زين والراعي المساند شركة أجيليتي وباستضافة الجامعة الأمريكية في الكويت.



دفعة جديدة من الرواد الشباب



حيث أوضحت نادية المرزوق عضو مجلس إدارة لوياك أن هذا الاحتفال يأتي لتخريج دفعة جديدة من الشباب الريادي. وقالت: نهدف من خلال هذا البرنامج الى تعزيز مهارات القيادة والمبادرة لدى الشباب وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية وتعزيز الحس بالمسؤولية تجاه أنفسهم ومجتمعاتهم، فالبرنامج يعكس القيم التي تبنتها لوياك منذ بدايتها وإلى هذه اللحظة في خلق جيل من القادة وصناع القرار للمستقبل. وتابعت: في هذا العام كانت الأفكار ملهمة بشكل كبير لاسيما أنها مشاريع بنيت على أساس خدمة المجتمع وإيجاد حلول للقضايا التي يعاني منها، ومنها المشاريع البيئية والصحية والثقافية وحقوق الانسان.



وشكرت المرزوق رعاة البرنامج على إيمانهم المستمر برؤية لوياك وعلى دعمهم لهؤلاء الشباب وإيمانهم بمشاريعهم وأفكارهــــم الريادية. وتابعت: أحب أن أتقدم بالشكر لأولياء أمور الطلبة الذين كانت ثقتهم في لوياك حافزا لتقدمنا فقد اجتهد الفريق القائم على هذا البرنامج في أدائهم ومتابعة كل صغيرة وكبيرة، وأخص بالذكر مشرفتي البرنامج أنفال عبدالله ويارا جبر.



شراكة إستراتيجية



وعلى صعيد متصل، أكدت مديرة في إدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل أن البنك فخور بمخرجات هذا البرنامج الذي استمر بتوفير إمكاناته للطالبات والطلبة للعام الثامن على التوالي.



ولفتت العبدالجليل إلى أن مشاركة بنك الكويت الوطني في برنامج «كن» تأتي انطلاقا من شراكته الاستراتيجية مع لوياك ودعمه المستمر لنشاطاتها التدريبية الهادفة، وإيمانه بأهمية توفير الدعم للشباب وتحفيزهم لما لذلك من تأثير في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء.



وأضافت العبدالجليل أن بنك الكويت الوطني يعتز بأن يكون جزءا من هذا البرنامج، خاصة أنه يلتقي مع توجه البنك الهادف إلى دعم الشباب، وفتح المجال أمامهم ليرتقوا بمعرفتهم ويوسعوا آفاق مداركهم.



طاقات شبابية



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي: هانحن نشهد مرة أخرى اختتام موسم ناجح ومميز لبرنامج «كن» لريادة الأعمال الاجتماعية الذي تستمر زين بدعمه بالتعاون مع شركائنا في «لوياك»، فقد لمسنا الشغف والفضول في وجوه الشباب والشابات المشاركين الذين حرصوا على استغلال إجازة الصيف في تعلم واكتساب المهارات الإدارية ليتمكنوا من تحقيق أحلام المستقبل، وكلنا فخر في زين بأن نسهم في تمكين الجيل القادم من رواد الأعمال.



وأضاف الخشتي بقوله: «كعادتنا في كل عام، حرصنا على استضافة ورشة عمل خاصة لطلبة وطالبات (كن) في مركز زين للابتكار (ZINC) لتزويدهم بالمهارات التي صقلت مواهبهم وطورت مشاريعهم لتكون شركات ناشئة ربحية ومستدامة، وفي الختام أشكر الزملاء في (لوياك) على جهودهم التي تزداد تميزا عاما بعد عام في توفير البيئة التعليمية الحاضنة لطاقات ومواهب الأطفال والشباب، فقد أثبتوا أن (كن) أحد أفضل البرامج التدريبية في الكويت والمنطقة التي تتبنى إمكانات الشباب الطموح».



استدامة مجتمعية



بدورها، قالت رئيس مجلس إدارة أجيليتي هنادي الصالح: تهانينا لرواد الأعمال الشباب المتميزين الذين أتموا برنامج «كن» الصيفي الرائد من لوياك والخاص بريادة الأعمال، والذي أكسبهم مهارات من شأنها المساعدة في بناء وإعداد القوى العاملة من أجل مستقبل الكويت الزاهر، تتشرف أجيليتي بدعمها المستمر والمتواصل للوياك وبرنامجها «كن» للعام الثامن، فمع مجموعة طلاب هذا العام، ارتفع عدد الطلاب الذين تلقوا الدعم من أجيليتي إلى 391 طالبا وطالبة من خلال هذا البرنامج المتميز الذي يجمع بين مبادئ الأعمال والاستدامة، وهو جانب تركز أجيليتي على الالتزام التام به.



مفاجأة الحفل والفرق الفائزة



وعلى هامش الحفل أعلنت مؤسسة لوياك الفرق الفائزة في هذه النسخة من برنامج كن لريادة الأعمال الاجتماعية، حيث فاز فريق «كوب أقين» و«وروك آب» بالمركز الأول، بينما فار فريق «أر بوب» بأكثر فريق مبدع، وفريق «فت كيدز» بأكثر فريق متعاون، بينما فاز كل من سليمان كوردو وزينب عباس وحصة السميط ومنيرة الوزان بجائزة رواد الأعمال.