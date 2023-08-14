بشرى شعبان



بتوجيهات ودعم من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وفي إطار حرص الدولة على احتواء الشباب وتهيئتهم وظيفيا وتدريبيا وتمهيد سبل العمل لهم لصنع جيل قادر على حمل الأمانة ورفع شأن الوطن، واستمرارا لنهج الهيئة العامة للقوى العاملة على تغيير القناعات وتوجيه الشباب الكويتي نحو العمل في القطاع الخاص وبالأخص من هم لايزالون في مراحل التعليم، فقد انطلق مشروع برنامج تدريب الطلبة للعمل في القطاع الخاص خلال فترة ربيع وصيف 2023. وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن الهدف من مشروع تدريب الطلبة يكمن في استقطاب شريحة الشباب من هم على المقاعد الدراسية وشغل وقت فراغهم خلال فترة الإجازة عن طريق تهيئتهم مهنيا وذلك من خلال التحاقهم ببرامج تدريبية عملية تهدف إلى خلق الوعي بأهمية العمل بالقطاع الخاص وأثره على التطوير المهني والوظيفي للفرد لما له من دور فعال بشغل أوقات فراغهم بعيدا عن أي ممارسات سلبية وتقوية وبناء مهاراتهم وقدراتهم ودعم ثقتهم بأنفسهم ليتمكنوا من دخول بوابة العمل بالقطاع الخاص، وكذلك بث روح التحدي وحب العمل من خلال فتح آفاق العمل لهم وتهيئتهم تقنيا وفنيا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل في مختلف المجالات. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تدريب 654 طالبا في 55 جهة بالقطاع الخاص من خلال مشروع تدريب الطلبة الصيفي، ويتقاضون مكافأة تدريبية تشجيعية عن عملهم خلال فترة الصيف، وذلك بهدف استثمار الإجازة الصيفية في صقل مهارات الطلبة وبناء قدرات.



ولفتت الهيئة إلى أن هذا المشروع يأتي لتشجيع الطلبة على تجربة العمل في القطاع الخاص.



هذا، وقد تم احتواء عدد كبير من أبنائنا الطلبة للتدريب خلال موسم ربيع وصيف 2023 بالتعاون مع عدد من القطاعات بمختلف المجالات كالقطاع المصرفي والتأمين والتجزئة والمحاماة والنفطي، بالإضافة الى المصانع والجمعيات التعاونية، وغيرها من القطاعات الأخرى.



وتتقدم الهيئة بالشكر والتقدير الى جميع الجهات المشاركة بالمشروع وتثمن جهودهم الحثيثة التي يبذلونها في الاستمرار بالمشاركة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بتوفير فرص للتدريب سنويا منذ عام 2005 حتى تاريخه خلال فترة العطل والإجازات الرسمية للطلبة، كما نتمنى الاستمرار والتوسع في المشاركة لتعزيز التعاون لاحتضان وتشجيع أبنائنا الطلبة والخريجين على العمل في القطاع الخاص من خلال توفير تلك الفرص.