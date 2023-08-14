وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بتفعيل الإجراءات الكفيلة للتصدي لأي ظواهر سلبية والاستمرار في تنفيذ الخطط الأمنية التي تستهدف المخالفين والمطلوبين وتطبيق القانون على الجميع والتواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد والعمل والتنسيق التام بين كافة القطاعات الأمنية.



توجيهات النائب الأول جاءت على هامش ترؤسه اجتماعا أمنيا مع عدد من الوكلاء المساعدين بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس. ‏وفي بداية الاجتماع، رحب الخالد بقيادات المؤسسة الأمنية، واستعرض مع الوكلاء المساعدين الأوضاع الأمنية في البلاد والخطط الموضوعة في هذا الشأن. ‏وأعطى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بعض التعليمات والتوجيهات التي تساعد على دقة وإنجاز العمل، مؤكدا ثقته بقدرة منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها، داعيا جميع منتسبي الوزارة إلى الاستمرار في العطاء بالقدر نفسه من الكفاءة والجاهزية.