عبدالله الراكان



أكد مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس أن انطلاق حملة «ديرتنا تستاهل» الميدانية، تزامن مع توجيه مختلف القطاعات في أفرع بلديات المحافظات بالعمل الجاد لرفع مستوى النظافة، والذي انعكس على حجم الاستجابة للشكاوى بشكل عاجل وكان له الأثر الكبير في تعزيز ثقة المجتمع بكوادر وفرق العمل التابعة للبلدية.



جاء ذلك خلال حفل تكريم الجهات المساهمة في حملة «ديرتنا تستاهل» الذي أقيم برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ووسائل الإعلام على مدار الفترة الماضية.



وقال الدبوس إن الحملة ركزت على رفع الوعي المجتمعي بالنظافة لأنه يمثل أساس التقدم والتحضر، موضحا أن البلدية سعت من خلال الحملة لتعزيز قيم المحافظة على النظافة عبر توعية أفراد المجتمع بالإجراءات والخطوات اللازمة للمساهمة في النظافة العامة، مشيرا إلى أن الحملة كان لها دور فعال على مستوى الإعلانات التوعوية الخارجية في مختلف الطرق والشوارع الرئيسية وبتعاون الجمعيات التعاونية والتواجد في الأماكن العامة والمجمعات التجارية للتأكيد على أن الاهتمام بالنظافة واجب على كل أفراد المجتمع للمشاركة في رسم الصورة الجميلة للكويت، مشددا على أن ذلك مسؤولية وواجب اجتماعي ووطني.



وأضاف: من الناحية الإعلامية قامت البلدية بتوثيق جهودها من خلال بث مستجدات الحملة في حساباتها الرسمية على مواقع التواصل والصحافة المحلية والإذاعة بالإضافة إلى القنوات التلفزيونية، ما كان له الأثر الكبير في إنجاح الحملة.



وبين أن المحافظة على النظافة العامة دور كل مواطن ومقيم، ومن حق كل إنسان أن يعيش في وسط نظيف، لافتا إلى أن مساهمة الأفراد العنصر الأساسي لتطور المجتمعات وهي مسؤولية مشتركة تضمن توفير وسط آمن ونظيف ومستدام، مؤكدا أن البلدية عززت دورها المجتمعي الذي تجلى في إطلاقها هذه الحملة الوطنية الشاملة والتي ركزت على نظافة مناطق ومحافظات الكويت.



وذكر أن الأجيال القادمة تنتظر منا أن ترى وطنها في أجمل صورة، حتى تكون الكويت «درة الخليج»، وإن البلدية من خلال حملة «ديرتنا تستاهل» سعت للتأكيد على أهمية المحافظة على نظافة البلاد والمشاركة في تنميتها.