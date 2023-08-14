في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح البلدية بهدف رفع الوعي المجتمعي والاهتمام بصحة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى الحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المدن والمناطق ومحاربة المظاهر السلبية ضمن «حملة ديرتنا تستاهل» التي أطلقتهـــا البلديــــة خلال الفترة الأخيرة، أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافــــة العامة وإشغالات الطرق بالتعاون مع إدارة التدقيــــق ومتابعـــة خدمات البلدية بمحافظة حولي بجولة ميدانية على تعديات أملاك الدولة والمخالفات على المحلات والأسواق.



وأكد مدير فرع بلديــة حولي م.أحمد الهزيم أن الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بالمحافظة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لافتا إلى ان الفريق الرقابي يولي اهتماما بالغا برفع مستوى النظافة بالمناطق وتطبيق القانون.



وذكر الهزيم ان الجولات التي قام بها الفريق الرقابي بمنطقة السالمية على المحلات والأسواق أسفرت عن 30 مخالفة تنوعت ما بين نظافة عامة واستغلال مساحة وإعلانات مخالفة بالإضافــــة إلى رفع سيـــارة مهملة ووضع 4 إنذارات.



وأشار الهزيم إلى تواصـــل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي، مبينا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.