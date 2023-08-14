وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير التعليم بالوكالة، قال في مقدمته: تأتي أهمية الزراعة التجميلية في الكويت كونها تأتي بانعكاسات بيئية وصحية إيجابية على المنظر الجمالي وتحسين جودة الحياة بشكل عام.



إلا انه من الملاحظ وجود أعداد كبيرة من أشجار ونخيل وغيرها من زراعة تجميلية يابسة ولا تلقى أي صيانة، كما لوحظ أن بعض هذه الزراعات يتم سقيها بطرق قديمة تقليدية.



وعليه يرجى إفادتي بالآتي:



٭ ما الجهة المسؤولة عن صيانة الزراعة التجميلية ومتابعة الشركات؟



٭ ما العقود القائمة وتواريخها وقيمتها؟



٭ هل لدى الجهة المسؤولة خطة لاستخدام وسائل متطورة لسقي الأشجار والزراعات التجميلية عوضا عن الطرق القديمة والتقليدية المستخدمة حاليا؟ يرجى تزويدي بالخطة إن وجدت.



كما تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة قال في مقدمته: تأتي أهمية الزراعة التجميلية بالكويت كونها تأتي بانعكاسات بيئية وصحية إيجابية على المنظر الجمالي وتحسن جودة الحياة بشكل عام، ونظرا للدور الذي تقوم به الجمعيات التعاونية في خدمة المجتمع والمناطق السكنية.



ونص الاقتراح على ما يلي: إشراك الجمعيات التعاونية في وضع خطة الزراعة التجميلية في المناطق.