قال النائب حمد العليان، إنه تقدم مع النائب عبدالوهاب العيسي باقتراح بقانون لتنظيم البعثات الدراسية لطلبه الماجستير والدكتوراه في الجامعات المتميزة. وأوضح العليان في تصريح صحافي في المركز الإعلامي لمجلس الأمة، أن الدستور الكويتي ينص في مادته رقم 13على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه، مضيفا أن المادة 14 تنص على أنه «ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشجع البحث العلمي».



وأضاف أنه تقدم بهذا الاقتراح لأن التعليم استثمار استراتيجي للمستقبل ويقاس تقدم الدول بتقدم أفرادها في هذا المجال.



وأشار العليان إلى أن هذا المقترح بقانون ينص في مادته الأولى على أنه تتكفل الدولة بكل نفقات ومصروفات كل كويتي اجتاز الدراسة الجامعية سواء داخل الكويت أو خارجها ويرغب في استكمال دراسته العليا سواء بدرجة الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما.



وذكر أنه ينبغي أن يتوافر في هذا الطالب شرطان، الأول أن يكون الشخص المتقدم المعني حاصلا على قبول نهائي لدراسة الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما في إحدى الجامعات المتميزة الواردة ضمن القائمة المعدة لذلك من قبل وزارة التعليم العالي.



وبين العليان أن الشرط الثاني هو أن يكون التخصص الذي سيستكمل فيه المتقدم دراسته ببرنامج الماجستير أو الدكتوراه أو كلتيهما، والذي حصل على قبول نهائي فيه، هو أحد التخصصات المطلوبة وفق القائمة المعدة لذلك من ديوان الخدمة المدنية. وأضاف أن الاقتراح يهدف إلى أن توفر الدولة بعثات دراسية في جامعات متميزة وفي تخصصات تطلبها الدولة وديوان الخدمة المدنية حتى يكون الاستثمار في محله ولكي يتم توفير طاقات علمية متميزة في مجالات ترغب فيها الدولة.