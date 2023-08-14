القاهرة - ناهد إمام



كشف تقرير لوزارة الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومدى جاهزية المنشآت الصحية تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.



وأوضح د.حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اطلع على التقرير المفصل للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وما تم إنجازه ضمن خطة العمل، والتي انطلقت في محافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، والأقصر).



وأشار د.حسام عبدالغفار، إلى أن إجمالي عدد منشآت المرحلة الأولى 362 منشأة تم الانتهاء من تجهيز وتطوير 98% منها، ونقل تبعية 296 منشأة منها لهيئة الرعاية الصحية، وجار التجهيز لنقل 18 منشأة أخرى.



وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الوزير اطلع على التقرير المفصل حول الموقف الخاص بالبنية التحتية والإنشاءات، وموقف التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الصحية، خلال العام الماضي لمحافظات المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة المنشآت المجهزة 98%، كما تضمن التقرير النسب الخاصة بتسجيل المنتفعين ضمن المنظومة وفتح ملفات عائلية وفردية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة.



وأوضح د.حسام عبدالغفار أنه في المرحلة الأولى تم تسجيل 432 ألفا و344 ملفا فرديا، و107 آلاف و975 ملفا عائليا، لافتا إلى توجيه وزير الصحة والسكان بالعمل على زيادة نسبة التسجيل والوصول إلى عدد أكبر من المواطنين لتغطية المستهدف من المنظومة في تلك المحافظات.



ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى أن التقرير تضمن استعراض إنجازات محور التدريب، حيث تم عقد 117 برنامجا تدريبيا وتدريب 6578 متدربا، وأشار التقرير إلى تطبيق ضوابط خاصة بعمليات الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الأولى والتي من شأنها تقنين وحوكمة عمليات الموارد البشرية بما ضمن التوزيع والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بكل المنشآت الطبية بالمحافظات.



وتابع عبدالغفار، أن التقرير تضمن عرض متكامل لخريطة المحافظات المختلفة، وتضمن إحصاءات عدد السكان بكل محافظة وعدد المنشآت الصحية (مستشفيات، مراكز ووحدات طب أسرة)، فضلا عن عدد الأسرة الحالية والمطلوبة.



وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل تتضمن عددا من المحاور (التخطيط الصحي، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، التوعية والإعلام، التأهيل للتسجيل والاعتماد، التحول المؤسسي).



ولفت د.حسام عبدالغفار، إلى تأكيد على أهمية تكاتف كل الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص مع الوزارة لإنجاح المنظومة والتوسع بها والإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقا لأحدث المعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيتم عقد الاجتماعات التنسيقية خلال الفترة المقبلة بشكل دوري، لمتابعة منظومة العمل في مختلف مراحلها.