تصاعد الغضب بسبب طريقة تعامل السلطات مع الحرائق التي أتت على إحدى مدن هاواي وأسفرت عن مقتل 93 شخصا على الأقل، في حصيلة هي الأعلى بالولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، فيما حذر مسؤول من أن العدد سيرتفع، إذ تضرر أو دمر أكثر من 2200 مبنى في لاهاينا جراء الحرائق، وفق التقديرات الرسمية، ما تسبب في تشريد الآلاف وكلف خسائر بقيمة 5.5 مليارات دولار.



وأطلقت سلطات هاواي تحقيقا بشأن طريقة التعامل مع الحرائق، بعدما أكد السكان عدم تلقيهم تحذيرات.



وتقول فيلما ريد، وهي من سكان المدينة، لوكالة فرانس برس: «اشتعلت النيران في الجبل خلفنا ولم يخبرنا أحد بأي شيء». وتضيف: «أتعلمون متى أدركنا أن هناك حريقا؟ عندما وصل إلى الجانب المقابل لبيتنا».



واستحالت مدينة لاهاينا، المقر السابق للعائلة الحاكمة زمن الملكية في هاواي التي يتجاوز عدد سكانها 12 ألف نسمة، أنقاضا وتحولت فنادقها ومطاعمها النابضة بالحياة إلى رماد. وتجعل الحصيلة الجديدة هذا الحريق الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ عام 1918، عندما قضى 453 شخصا في مينيسوتا وويسكونسن، وفق «الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق» غير الربحية.



كما تجاوز عدد القتلى حصيلة حريق كامب فاير في كاليفورنيا عام 2018 الذي محا فعليا بلدة بارادايس الصغيرة من الخريطة وأودى بحياة 86 شخصا.



وتفاقم بؤس كثيرين ممن فروا من ألسنة اللهب مع منعهم من العودة إلى منازلهم. وأعلنت شرطة ماوي أنها لن تسمح لأحد بدخول لاهاينا، حتى من يمكنهم إثبات أنهم من سكانها. وانتظر بعض السكان عند حاجز على الطريق لساعات على أمل أن يسمح لهم بالدخول للبحث عن أحبائهم المفقودين وحيواناتهم وأغراضهم.