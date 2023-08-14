حصلت د.حورية صرخوه من قسم علم الأحياء المجهرية في كلية الطب بجامعة الكويت على جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للكليات العلمية - درجة الدكتوراه للعام الأكاديمي 2023/2022، وهي جائزة تقدم سنويا من قطاع الأبحاث بجامعة الكويت بهدف تقدير الامتياز العلمي وتكريم باحثي الكليات لمساهماتهم البحثية الاستثنائية في التقدم العلمي.



وقدمت الباحثة د.حورية صرخوه بحثا بعنوان «تقييم تفاعل البوليميراز المتسلسل بوساطة CODEHOP في اختبار التنميط الجيني HIV-1 واختبار مقاومة الأدوية».



وحول البحث، قالت صرخوه إن مقاومة الأدوية لفيروس نقص المناعة البشرية تعد عاملا مهما يسهم في فشل العلاج المضاد للفيروسات القهقرية، مشيرة إلى أن الطرق السابقة للتنميط الجيني HIV-1 اعتمدت على تضخيم تفاعل البلمرة المتسلسل PCR قبل تسلسل الجينات باستخدام إما بادئات قليلة النوكليوتيد المتدهورة أو المتوافقة مع الإجماع، مبينة أنه نظرا لاكتشاف الأشكال المؤتلفة المتداولة الجديدة لفيروس HIV-1، واستخدام المختبرات في جميع أنحاء العالم لمجموعات مختلفة من البادئات اعتمادا على الانتشار المحلي للأنواع الفرعية لـ HIV-1 وCRFs، فهناك حاجة لإيجاد وتصميم مجموعة واحدة من البادئات التي يمكن أن تتوسط في تضخيم الجين القطبي لجميع الأنواع الفرعية لـ HIV-1 وCRFs.



وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو تقييم استخدام البادئات القليلة النوكليوتيد الهجينة المتحللة بالإجماع CODEHOPs في تضخيم PCR والتنميط الجيني للبروتياز، والنسخة العكسية ومناطق الإنتكريز في الجين البولي لمختلف الأنواع الفرعية لفيروسHIV-1 وCRFs، موضحة أنه تمت مقارنة CODEHOPs بالبادئات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية جزئيا لاختبار مقاومة الأدوية باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل داخليا، كما تمت محاذاة تسلسل النوكليوتيدات في منطقة البولي بما في ذلك البروتياز والنسخ العكسي والإنتكريز من 13 نوعا فرعيا من مجموعة HIV-1 M و96 CRFs باستخدام برنامج Mega X.



وذكرت أنه تم استخدام الأداة اليدوية وjCODEHOP لتصميم الكود، وتم اختبار البادئات المصممة حديثا في RT-PCR من خطوة واحدة وخطوتين متداخلة لتضخيم 18 نوعا فرعيا مختلفا من HIV-1 وCRFs، وللتحقق من التنميط الجيني HIV-1 بوساطة CODEHOP تم استخدام ما مجموعه 321 عينة بلازما.



وكشفت أن PCR بوساطة CODEHOP أظهر97 إلى 98% من معدلات نجاح PCR بينما أظهر PCR القياسي 82 إلى 84% من معدلات نجاح PCR، لافتة أنه كان هناك اتفاق بنسبة 100% بين CODEHOP والطريقة المرجعية في ملفات تعريف مقاومة الأدوية المحددة بواسطة التسلسل المستند إلى Sanger، وباستخدام تسلسل MinION أدى مخطط PCR بوساطة CODEHOP إلى عمق تغطية الجينوم الفائق، واكتشاف المزيد من متغيرات مقاومة الأدوية في جينات البروتياز والنسخ العكسي من مخطط التضخيم القياسي.



ولفتت إلى أن نتائج هذه الدراسة أشارت إلى تحسين أداء التنميط الجيني HIV-1 باستخدام تفاعل البوليميراز المتسلسل بوساطة CODEHOP.