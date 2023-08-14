تأهل الأسترالي أليكس دي مينور إلى نهائي بطولة تورنتو لتنس الأساتذة فجر أمس بفوزه على الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا في الدور قبل النهائي.



وحسم اللاعب الأسترالي الفوز بمجموعتين متتاليتين بنتيجة 6-1، و6-3، ويلتقي دي مينور في المباراة النهائية مع الإيطالي جانيك سينر الذي تغلب على الأميركي تومي بول في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-4، و6-4.



وقال دي مينور بعد المباراة: «لقد أخبرت نفسي فقط أنه بصرف النظر عن أي شيء ينبغي علي أن أنافس على كل نقطة، أنا أبقى إيجابيا وألا أشعر بالإحباط بشأن كيفية سير المباراة، وأن أمنح نفسي أفضل فرصة لكي أبقى قويا على المستوى الذهني، وأعتقد أن هذا ما قادني للفوز».



من جانبه، قال سينر: «سعيد بردة فعلي بشأن كافة المواقف داخل الملعب، لقد لعب بول بشكل رائع، إنه فتى مذهل، سعيد بتأهلي للنهائي مجددا، وأتمنى أن أظهر بمستواي المعهود في النهائي».