دمشق - هدى العبود



شارك الفيلم السوري الوثائقي القصير «رحلة الحرير»، سيناريو وإخراج السينمائي السوري المهند كلثوم، ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بدورتها 24، والتي أقيمت في الفترة 10-13 الجاري بمدينة أزرو- إفران بالمملكة المغربية.



وبحسب مدير المهرجان عبدالعزيز بن الغالي فإن الدورة 24 حملت شعار «التعددية والاختلاف في السينما» ونظمتها جمعية نادي الشاشة للطفولة والشباب بدعم المركز الوطني للسينما، وشهدت تكريم عدة شخصيات فنية سينمائية مغربية وعربية، وتنافس على جوائز المهرجان 30 فيلما بين روائي ووثائقي قصير من عدة دول.



يذكر أن الفيلم عبارة عن توثيق لأوجه من التراث السوري كالممارسات والطقوس والاحتفالات التي تنتقل من جيل لآخر، وهو بمنزلة وثيقة سينمائية للتراث اللامادي الحي، الذي يختلف أساسا في جوانبه الروحية المحركة للأفكار التي تتداولها الأجيال والتي وصلت إلينا، ويسعى الفيلم لحصر عناصر التراث والحفاظ عليها كجزء من المكون الانتمائي لهوية تميزنا، وتميز تنوعنا الثقافي السوري، والفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما بسورية.