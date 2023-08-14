دمشق - هدى العبود



أعلنت الفنانة السورية قمر مرتضى أنها تلقت عقدا للمشاركة بمسلسل «الزند» مع الفنان تيم حسن، وقالت: «المسلسل خلص ولا حكو معي بس لأنو دخلت الاغراءات والمصالح»، علما ان الفنانة قمر كانت تبكي بحرقة قلب وتروي بعضا من معاناتها، وأردفت: «بمسلسل الزند عملت عقد وكنت ناطرة بس بلاقي انو المسلسل خلص وما حدا طلبني أبدا بالوقت يلي ما حدا معي ولا حدا اعتذر ولا شيء أبدا».



وأضافت قمر: «حتى المخرج سيف الدين سبيعي بقلوا (ايمتى دوري؟) ما برد علي واذا برد بقلي أي ان شاء الله وخلص المسلسل التالي علما أنني أحبه للمخرج سيف وماني محاربتو وانا طول ما فيي روح بدي اشتغل».



ومن أبرز أعمال قمر مرتضى «حي المزار، العراب، ولاد بلدي، دولاب مارينا، عز الدين القسام، امرأة لا تعرف اليأس، حارة القصر، الحصاد، صرخة ليل طويل، أهل وحبايب، رقصة الحبارى، الشمعة والدبوس، الفصول الأربعة، أسرار المدينة»، والقائمة تطول.