وجه النائب مرزوق الحبيني سؤالاً إلى جميع الوزراء بشأن أسماء المستشارين غير الكويتيين في الوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها منذ 2016 حتى تاريخ السؤال.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1_ قائمة بأسماء المستشارين غير الكويتيين المعينين في مكتب الوزير والجهات التابعة لكم من عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال مبيناً قرين كل اسم منهم تاريخ ابرام عقد العمل معه.

2_ السيرة الذاتية لكل مستشار غير كويتي سواء أكان معيناً أم بعقد عمل أم مرقى أم منتدباً.

3_ العمل الموكل لكل مستشار غير كويتي على حدة.

4_ تفاصيل المرتب لكل مستشار غير كويتي والمكافآت التي تصرف نقدية كانت أم عينية.

5_ قيمة المستحقات المالية التي صرفت للمستشارين غير الكويتيين الذين انتهت خدماتهم أو استقالوا أو تم انهاء عقودهم أو ندبهم.