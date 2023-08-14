أعلن ناديا‭ ‬ريال مدريد وتشيلسي اليوم الاثنين، توصلهما إلى اتفاق يقضي بإعارة حارس المرمى كيبا أريزابالاجا لمدة موسم واحد للنادي الإسباني.

وسيصل أريزابالاجا البالغ عمره 28 عاما كبديل مؤقت للحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي سيغيب عدة أشهر بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى خلال حصة تدريبية يوم الخميس الماضي.

وانضم أريزابالاجا إلى تشيلسي من أتليتيك بيلباو في 2018 مقابل 80 مليون يورو في صفقة قياسية لحارس مرمى لكنه لم يشعر بالارتياح في النادي اللندني الذي تعاقد مع الحارس روبرت سانشيز من برايتون آند هوف ألبيون الصيف الحالي.