عاطف رمضان

قام مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتكليف م. راشد العنزي، بجولة تفقدية على المباني العامة في مدينة المطلاع وذلك للتأكد من جاهزيتها تمهيداً لتسليمها للوزارات والجهات الحكومية.

وقالت مصادر لـ "الأنباء" إن عدد المباني 113، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت خلال الأيام الأخيرة بتشكيل لجان استلام ابتدائية لبعض الاعمال التي تشمل على 8 مبان وخدمات البنية التحتية لمركز ضاحية.

واشارت الى أن من المباني المقرر تسليمها مركز صحي عام، وسوق مركزي، ومخفر شرطة، مسجد جامع، سكن امام ومؤذن ومبنى مدرسة ثانوية وروضة.