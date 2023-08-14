وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة محمد العيبان، قال في مقدمته، إنه نظراً لأهمية الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة التجارة على شركات التأمين، وحرصاً منا على حفظ حقوق الأشخاص والمؤسسات المؤَمنة لدى شركات التأمين.

كما أنه نما إلى علمنا أن عدد من المؤمنين على مركباتهم لدي إحدى شركات التأمين قد وقعوا بمشاكل مع وكالات تصليح سياراتهم المتضررة نتيجة الحوادث المرورية بعد أن أعلنت إحدى شركات التأمين عن إفلاسها ، و بالتالي عدم اعتراف وكالات السيارات بالرجوع على شركة التأمين في قيمة إصلاحات المركبات المتضررة المؤمن عليها تأمينا شاملا ، و قد رفع عدد من المؤمنين قضايا ضد شركة التأمين و تم كسب تلك القضايا لصالح المؤمنين في سنة 2020 و لما كانت تلك الأحكام القضائية نهائية وواجبة النفاذ فقد شرع المؤمنون في تنفيذها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحصيل مبلغ المطالبات بيد ان التنفيذ على الشركة المشكو في حقها لم يتم حتى الان و ذلك لعدم وجود الشركة رغم وجود مستخرج وزارة التجارة و الصناعة بأن الشركة مسجله برقم 336994 لدى إدارة السجل التجاري و حيث لجأ المؤمنون إلى وحدة تنظيم التأمين بحسب كونها الوحدة المسئولة عن تلك الشركات الا ان ذلك الطلب لم يجد نفعا و لم يثمر عن ثمة شيء.

فقد قدم المؤمنون كتب رسمية من خلال نواب مجلس الأمة سابقين إلى وزير و وكيل وزارة التجارة و الصناعة السابقين لحل تلك المشكلة ولكن لم يتم الرد على تلك الشكاوي، قد بحث في موضوع شركة التأمين بعض المسئولين في وزارة التجارة وتم ابلاغنا بأن تلك الشركة تم كسر وديعتها (6 مليون دينار كويتي) و إغلاق الشركة رسميا من قبل وزارة التجارة والصناعة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما هو دور وزارة التجارة في حفظ حقوق المؤمنين؟ وهل هناك لائحة خاصة بهذا الشأن؟

2- ما هي الأسس والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد شركات التأمين؟

3- ماهي الآلية القانونية لكسر الودائع الخاصة بشركات التأمين؟ وما هو تاريخ كسر وديعة إحدى شركات التأمين؟ وهل تم ذلك وفقاً للضوابط القانونية والمعايير؟

4- أسماء المؤمنين الذين صرفت لهم مبالغ الوديعه (6 مليون دينار كويتي)؟

5- أدله رسمية تبين أحقية هؤلاء الأسماء الذين صرفت لهم مبالغ الوديعة

6- هل صرفت مبالغ الوديعة حسب أحكام قضائية؟

7- هل تم صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين حسب الأولوية؟

8- ما دور وزارة التجارة والصناعة في متابعة الأحكام القضائية على شركة التأمين قبل كسر وديعة الشركة وقبل صرف مبلغ الوديعة على المؤمنين؟

9- هل تم تغيير إسم الشركة المذكورة خلال الفترة السابقة من 2019 إلى اليوم؟ إذا نعم ما أسباب ذلك التغيير؟ و هل يسمح بذلك قانونيا مع وجود أحكام قضائية ضد تلك الشركة؟