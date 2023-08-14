ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس اليوم الإثنين الموافق 2023/8/14 الاجتماع الـ(31) لمجلس أكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية.

وفي بداية الاجتماع رحب الفريق البرجس بأعضاء مجلس الأكاديمية ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد ، مشيدا بالدور الكبير الذي يؤديه القائمون على الاكاديمية لإعداد رجل أمن يتسلح بأحدث العلوم العسكرية .

واستعرض الفريق البرجس مع الحضور جدول الأعمال وما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة والخطط الحالية والمستقبلية، كما تم بحث آلية العمل داخل الأكاديمية وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العلمية.

وأكد الفريق البرجس على دعم الوزارة لأعمال المجلس والجهود المبذولة من اجل الارتقاء ببرامج التعليم والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطاتها المختلفة بما يحقق تكاملها.