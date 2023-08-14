أكد الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان أن «الديوان» حدد موعد إعادة اختبار التقديم لشغل الوظائف الشاغرة للكويتيين الجامعيين بمجال القانون بديوان المحاسبة للذين سبق لهم أن قدموا الاختبار من المتظلمين وغير المتظلمين خلال الفترة من 29/5/2023 إلى 13/6/2023، حيث سيكون موعد الاختبار المعاد يوم السبت الموافق 9 سبتمبر 2023 بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا.

وقال الزمانان إنه يحق لمجتازي الاختبار الإعادة في حال رغبتهم برفع درجة الاجتياز أو الإبقاء على نتيجة الاختبار السابق، كما يستطيع كل من قدم أعذارا رسمية للديوان أن يؤدي الاختبار المعاد مع أهمية إحضار البطاقة المدنية الأصلية للمتقدم للاختبار، مؤكدا حرص الديوان على إنصاف جميع المرشحين بهذا المجال.

وأضاف أن التأهل للترشح للتعيين يكون وفق الآلية المعتمدة بالديوان والتي تستند إلى 3 بنود أساسية، أولها معدل المؤهل الدراسي 40 درجة، أما البند الثاني فيختص بدرجة الاختبار 40 درجة بشرط اجتياز الاختبار (70% أي ما يعادل درجة 28 من 40)، وأخيرا بند المقابلة الشخصية 20 درجة.

وأشار الزمانان الى أن أفضلية التعيين ستكون للحاصلين على أعلى الدرجات وبما يتوافق مع الدرجات المعتمدة في الميزانية والاحتياج الفعلي، مؤكدا على حرص الديوان لتحقيق الإنصاف والعدالة لجميع المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة.