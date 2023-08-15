استهل رين مشواره في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز عريض على ضيفه ميتز 5-1، ليعتلي صدارة الترتيب، أمام موناكو الذي فاز على مضيفه كليرمون 4-2 في المرحلة الأولى، والتي شهدت تفريط لنس وصيف البطل، بتقدمه على مضيفه بريست بهدفين نظيفين وعاد خاسرا 2-3.



ويدين رين بهذا الفوز الكبير إلى أهداف أرنو كاليمويندو-موينغا (20)، أمين غويري (51)، البلجيكي جيريمي دوكو (67)، والمغربي إبراهيم صلاح (87 و90+4)، فيما أحرز يوسف مازيز (21) هدف ميتز الوحيد. وبالقوة ذاتها افتتح موناكو موسمه عندما سجل قائده وسام بن يدر ثنائية (43 و70) إلى جانب هدفي البرازيلي فاندرسون (26) وماغنيس أكليوش (90+3)، فيما أحرز الپولندي ماتيوش فييتيسكا (7) والنمساوي محمد-شام ساراتشيفيتش (53) هدفي كليرمون. وحقق ستراسبورغ فوزا مهما تحت قيادة باتريك فييرا، بانتصاره على مضيفه ليون 2-1.



وفي مباراتين أخريين، تعادل مونبيلييه مع ضيفه لوهافر 2-2، فيما خسر نانت على أرضه أمام تولوز 1-2.