علق مدرب ليفربول يورغن كلوب على رد فعل النجم المصري محمد صلاح عند استبداله أمام تشلسي في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1) على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقرر كلوب إجراء تبديلين في الدقيقة (77) بخروج محمد صلاح ولويس دياز ونزول إليوت ودوك.



وبدا الغضب واضحا على صلاح أثناء خروجه من أرض الملعب حيث ألقى الشريط اللاصق على يده وهو في حالة انزعاج.



وقال كلوب في تصريحات عقب المباراة لشبكة «بي بي سي»: «أتفهم ذلك.. كان صلاح يرغب في التسجيل من أجل تحقيق رقم قياسي جديد في المباريات الافتتاحية، لكنني لم أفكر في ذلك».



وأضاف: «أردنا الاستقرار. كانت مباراة قوية. رد فعل صلاح لا بأس به. عندما أستبدل لاعبا وأجده يقفز في حضني ونحن متعادلون (1-1) سيكون الأمر مفاجئا بالنسبة لي. هو مهاجم ويفكر في التسجيل وبالتالي لا بأس».



وعلق على تعاقدات «الريدز» الجديدة، قائلا: «ماك أليستر لاعب كرة قدم جيد للغاية وهذا ما يمكن مشاهدته في هدفنا الأول، اللاعبون الجدد منحونا فرصا هائلة في الجانب الهجومي، دومينيك سوبوسلاي وحش ولعب في 3 مراكز».



من جهته، أبدى مدرب تشلـسي ماوريسيـــــــو بوكيتينو سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام ليفربول.وقال بوكيتينو في تصريحات عقب المباراة لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «بعد الغياب 4 سنوات عن البريميرليغ، هذه طريقة رائعة لبدء الموسم، استمتعت بالمباراة كثيرا».



وأضاف: «لا أعتقد ذلك (أن التعادل نتيجة عادلة)، أرى أننا نستحق ما هو أكثر، نشعر بالسعادة وبخيبة الأمل في نفس الوقت لرغبتنا في تحقيق الانتصار الذي كنا نستحقه، ولكن هذه فقط البداية».



وتابع: «خلقنا طريقة جيدة للغاية للعمل هنا وهذا أمر مهم، الأمر يتعلق بالإيمان والعمل وثقتنا في بعضنا البعض، التواصل منذ اليوم الأول كان رائعا».



وتقدم «الريدز» بهدف سجله لويس دياز (18)، وتعادل «البلوز» عن طريق أكسيل ديساسي (37).