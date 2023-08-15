عزز وست هام يونايتد الإنجليزي صفوفه بلاعب الوسط الدولي جيمس وورد براوس من مواطنه ساوثمبتون، الهابط إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب»، بعقد يمتد حتى 2027 وفق ما أعلن النادي اللندني من دون الكشف عن التفاصيل المالية.



وقال وست هام في بيان «يسعد وست هام يونايتد أن يعلن التوقيع مع جيمس وورد براوس»، مضيفا: «انضم ابن الـ 28 عاما الى (الهامرز) من ساوثمبتون في صفقة لن نعلن عن تفاصيلها المالية حتى يونيو 2027».



ونقل وست هام عن لاعبه الجديد الذي «سيرتدي القميص رقم 7»، قوله «أنا متحمس جدا لوجودي هنا في وست هام يونايتد. من الرائع التواجد هنا وأنا متحمس للبدء».