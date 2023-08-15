

أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي، عن نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، والتي أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ 5.97 ملايين دينار، وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 2.1%، والعائد على رأس المال 3.2%، والعائد المجمع على إجمالي الأصول 1.3%.



وتعقيبا على النتائج المالية للشركة، قال معرفي إن النصف الأول شهد نموا في الإيرادات التشغيلية من العقارات والفندق وتحسنا في أداء الاستثمارات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك على الرغم من الأثر الناتج عن ارتفاع تكلفة الدين الناتج في ظل ارتفاع سعر الخصم من بنك الكويت المركزي. وكذلك أخذ المخصصات اللازمة بعد إجراء الدراسات الدقيقة لوضع الأصول.



وأكد معرفي أن الشركة مستمرة في تطبيق استراتيجياتها وخططها وتطويرها بما يتلاءم مع الظروف القائمة، كما أن إدارة الشركة تسعى دائما إلى تطوير الأداء وتحسين النتائج المحققة سواء من خلال خلق فرص جديدة أو تطوير الأصول القائمة واضعة نصب عينيها تحقيق الأهداف المرجوة بما في ذلك النمو المستدام وتعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي بالتركيز على نمو الأرباح التشغيلية وزيادة التدفقات النقدية للشركة.



واستمرارا لمنهجية الشركة على سياسة التحفظ في استثماراتها، التي تؤكد الأخذ بعين الاعتبار مراقبة الوضع الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية مع الحفاظ على تنوع المحفظة العقارية والاستثمارية من حيث حجم وطبيعة المحفظة والتوزيع الجغرافي.



كما أكد معرفي أهمية هذا النهج قائلا: «في التجارية، نؤمن بشدة بأن الاستثمار المتوازن يمهد الطريق للنمو والنجاح. ويكون هدفنا هو الحفاظ على محفظة استثمارية مستدامة وقوية للمستقبل».



وأضاف أن الشركة التجارية العقارية أقامت فعاليات خلال النصف الاول من العام 2023، بهدف تعزيز دورها الحيوي في مجال المسؤولية الاجتماعية وحرصها على تطبيق مبادئ حوكمة الشركات، حيث تضمنت هذه الفعاليات شعار «نحن نهتم»، التي نظمت من خلالها الحملة السنوية «حملة رفد» التي تهدف الى تجهيز مؤنة رمضان من مواد غذائية واستهلاكية وتوزيعها على الأسر المتعففة في مناطق مختلفة من الكويت.



وفي ختام تصريحه، توجه معرفي بجزيل الشكر والتقدير الى المساهمين وأعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالشركة على الجهود المبذولة والدعم المستمر، مؤكدا أن الشركة التجارية العقارية تكرس جميع إمكانياتها لتحقيق رؤيتها المستقبلية بناء على امكانياتها وقدراتها والعمل على تنميتها واستثمارها وفقا للخطط الموضوعة لخلق نمو مستمر وتحقيق أرباح متميزة وقيمة مضافة للمساهمين.