علاء مجيد



سجلت البنوك الكويتية خلال النصف الأول من العام الحالي، والمنتهي في 30 يونيو 2023، نموا قويا في صافي الأرباح بقفزة بلغت 47.8%، لتسجل أرباحا بقيمة 833.7 مليون دينار، وذلك مقارنة بـ 564.18 مليون دينار أرباح خلال فترة النصف الأول من العام الماضي.



وقد استحوذت البنوك التقليدية على 50.66% من أرباح القطاع خلال النصف الأول، وذلك بقيمة 422.39 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 49.34% من أرباح القطاع وذلك بقيمة 411.32 مليون دينار.



وتصدر بيت التمويل الكويتي (بيتك) اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 333.39 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة نمو سنوية بلغت 141.4% مقارنة بـ 138.08 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2022، وهي أكبر نسبة نمو سنوية بين البنوك الكويتية.



وجاء بنك الكويت الوطني ثانياً بـ 275.34 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 15.8% مقارنة بـ 237.82 مليون دينار في نفس الفترة من عام 2022، وحل ثالثا البنك التجاري بـ 69.19 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت 57.4% على أساس سنوي.



وجاء رابعا بنك بوبيان بـ 41.27 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 25%، وخامسا جاء بنك الخليج بقيمة ارباح بلغت 35.84 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 18.3%، وحل في المرتبة السادسة البنك الأهلي بقيمة أرباح بلغت 23.91 مليون دينار وبنسبة نمو سنوية بلغت 30%.



بينما جاء بنك أهلي المتحد في الترتيب السابع بارباح بلغت قيمتها 20.45 مليون دينار وبنسبة نمو سنوي بلغت 1% تلاه في المرتبة الثامنة بنك برقان بارباح بلغت قميتها 18.11 مليون دينار، كما جاء في المرتبة التاسعة بنك وربة بارباح بلغت قيمتها 10.25 ملايين دينار.



يذكر أن آخر بنك أعلن عن أرباحه هو بنك الكويت الدولي KIB الذي حقق نموا في الأرباح خلال النصف الأول بنسبة 87.7% ليسجل 5.94 ملايين دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 3.16 ملايين دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وارتفعـــت الايــرادات التشغيلية للبنوك الكويتية خلال النصف من العام الحالي 2023 بنسبة 25.94% لتصل الى 1.89 مليار دينار كويتي مقارنة بـ 1.50 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2022.



وحقق البنك التجاري نموا في الايرادات التشغيلية بنسبة 27.5% من خلال تحقيق ايرادات بقيمة 83.20 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 65.25 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.



وحقق بنك الكويت الدولي KIB نموا في الايرادات التشغيلية بنسبة 13.6% من خلال تحقيق ايرادات بقيمة 35.36 مليون دينار بنهاية يونيو الماضي مقارنة بـ 31.13 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الماضي 2022.



وبلغ اجمالي الاصول للبنوك الكويتية بنهاية شهر يونيو الماضي 118.31 مليار دينار كويتي بنسبة نمو 16.69% عن الفترة المقارنة من العام الماضي 2022 والتي كان اجمالي اصول القطاع بها 101.39 مليار دينار.



وحقق البنك التجاري تراجعا في الأصول بنسبة 1.8% من خلال بلوغ اجمالي الأصول 4.24 مليارات دينار كويتي مقارنة بـ 4.32 مليارات دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسجل بنك الكويت الدولي KIB آخر البنوك التي أعلنت عن أرباحها اجمالي أصول 3.40 مليارات دينار مقارنة بـ 3.51 مليارات دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.