وجه النائب مهلهل المضف سؤالاً الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح جاء كالتالي:



استنادا الى نص المادة رقم 99 من الدستور وإلى نصوص المواد (121 حتى 125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسة مجلس الامة المنعقدة في 27 يوليو 2023، وافق المجلس على توصية وأحالها الى الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية الشاغرة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية والكفاءة والتدرج الوظيفي والعدالة في تطبيق مبادئ المفاضلة وسجل النجاح الوظيفي بعيدا عن طرق التعيين الباراشوتية غير المدروسة من خارج هذه الجهات.



يرجى إفادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:



1 - ما السياسة العامة التي رسمها مجلس الوزراء في تسكين المناصب القيادية بالوزارات والجهات الحكومية؟



2 - كم عدد المراسيم الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة بتعيينات في مناصب قيادية خلال آخر 3 سنوات؟ وكم عدد مرات التعيين والتجديد لكل قيادي؟



3 - ما الآلية التي يتبعها مجلس الوزراء عند ترشيح اسماء للمناصب القيادية؟



4 - هل صدر من مجلس الوزراء اية مراسيم بتعيين قياديين (وكلاء - وكلاء مساعدين) تم التجديد لهم اكثر من مرتين في وزارات الدولة والجهات الحكومية؟ وإذا كانت الاجابة بنعم هل ينسجم ذلك مع تصريح سابــــق منسوب الى سموكم بأنه لا توجد اي استثناءات في التعيينات بالمناصب القيادية؟ وهل ينسجم مع السياسة العامة للحكومة بتمكين الشبــــاب؟ وذلـــك خلال المدة منذ 1/1/2023 لغاية تاريخ السؤال، كما يرجى إرفاق السيرة الذاتية لكل منهم؟



5 - ما الإجراء الذي اتخذه مجلس الوزراء مع التوصيــــة التي اقرها مجلس الامــــة فـــي 27 يوليــــو 2023 والمذكــــورة اعلاه؟