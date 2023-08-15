

بشرى شعبان



كشف الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون سالم الرشيدي عن تشكيل 6 فرق للتفتيش على دور الحضانات الخاصة بجميع المحافظات بمشاركة الجهات المعنية وهي: «القوى العاملة»، ووزارات الصحة والتجارة والداخلية والبلدية و«التأمينات الاجتماعية» وقوة الاطفاء العام و«ذوي الإعاقة».



وقال الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» إن إدارة الرقابة على الحضانات بكامل جهوزيتها للعمل مع بداية العام الدراسي، حيث سيتم تكثيف الجولات التفتيشية من قبل الادارة للرقابة على الحضانات الخاصة للتأكد من تطبيق اللائحة التنفيذية للقانون 22/2014، مشددا على أن الادارة تواكب دائما زيادة أعداد الحضانات بطلب زيادة اعداد الموظفين حرصا منها على ان تعمل وفق القانون واللوائح.



وحول العقوبات على الحضانات غير الملتزمة بالقانون واللائحة التنفيذية، اكد ان وزارة الشؤون تتدرج في الاجراءات على الحضانات المخالفة بدءا بتحرير تلافي مخالفة، ثم إخطار مخالفة، الى إغلاق الدار مؤقتا، وأخيرا إلغاء الترخيص، وفيما يتعلق بالرقابة على دور الحضانات الخاصة بذوي الإعاقة، أشار الى التعاون بين إدارة الرقابة على الحضانات مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بكل ما يتعلق بتلك الدور.