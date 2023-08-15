أعلنت لجنة التعريف بالإسلام، عن انضمام نخبة جديدة من الدعاة من مختلف الجنسيات إلى كوكبة دعاتها. وقال مدير عام اللجنة إبراهيم البدر، إن ذلك يأتي في إطار حرص اللجنة على توفير أكبر عدد من الدعاة من مختلف الجنسيات لضمان تغطية أكبر قدر من الأنشطة الدعوية للشرائح المستهدف دعوتها بمختلف اللغات. وحول جنسيات الدعاة الجدد، ذكر أنها تنوعت بين الهندية والسيريلانكية والفلبينية والنيبالية، مشيرا إلى أن هؤلاء الدعاة يتمتعون بخبرات واسعة في المجال الدعوي، وبعضهم حاصل على الدكتوراه، وأن الدعاة الجدد يغطون اللغات التي تتحدث بها شرائح واسعة من ضيوف الكويت من غير الناطقين بالعربية.