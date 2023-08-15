

ترأس وكيل وزارة الداخلية رئيس مجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية الفريق أنور البرجس أمس الاجتماع الـ (31) لمجلس أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.



وفي بداية الاجتماع، رحب الفريق البرجس بأعضاء مجلس الأكاديمية ونقل لهم تحيات وتقدير النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مشيدا بالدور الكبير الذي يؤديه القائمون على الأكاديمية لإعداد رجل أمن يتسلح بأحدث العلوم العسكرية.



واستعرض الفريق البرجس مع الحضور جدول الأعمال وما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة والخطط الحالية والمستقبلية، كما تم بحث آلية العمل داخل الأكاديمية وتطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع أحدث الأساليب العلمية.



وأكد الفريق البرجس دعم الوزارة لأعمال المجلس والجهود المبذولة من أجل الارتقاء ببرامج التعليم والتدريب بما يتفق مع حاجات الوزارة والتنسيق بين مجالات نشاطاتها المختلفة بما يحقق تكاملها.