أعلن بنك وربة عن أسماء الفائزين في سحوبات السنبلة الأسبوعية، حيث سيستمر البنك بعمل السحوبات لـ 10 رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة حصل كل منهم على 1000 دينار، وهم: مشاري صنت الديحاني، وأيمن أحمد سليمان سالم، وسعود عبدالله المطيري، ونادية سعدون المطوع، وعبدالله سالم غانم المطيري، وفهد رضيمان ضويعن الشبلي، وبقصة نافع ربدي السعيدي، والسيد محمد السمان مرسي، وبدر ناصر عبدالعزيز المنديل، وأحمد مصبح عبدالله العازمي.



وبالنسبة لحساب السنبلة فهو يمثل الخيار الأمثل لكل الراغبين بتوفير الأموال وتحقيق عوائد مالية مناسبة على أرصدتهم في الوقت نفسه بالإضافة إلى فرص للفوز بجوائز نقدية طوال العام.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد عبدالعزيز البخيت: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر. لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص. هذا ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، كلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح».