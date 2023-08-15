يواصل البنك الأهلي الكويتي تطوير آلية مكافأة الموظفين لرفع مستوى التميز في أدائهم من خلال توفير الأدوات اللازمة التي تتيح تطوير قدراتهم المهنية على جميع المستويات، انطلاقا من دوره كمؤسسة مالية رائدة في السوق.



ولتشجيع المنافسة الصحية بين الموظفين، أطلق البنك برنامج «Rising Branch» الذي يهدف الى مكافأة الفرع من خلال نتائج التقييم ربع السنوية التي يخضع لها جميع موظفي الفروع بناء على معايير محددة، وأبرزها تقديم خدمة مثالية للعملاء. ويتماشى هذا البرنامج مع التزام البنك بتحقيق «التميز» في القطاع المصرفي.



ويسهم هذا التكريم الذي يحصل الموظفون عليه خلال البرنامج في تطوير مهاراتهم، وتعزيز أداء الفروع بشكل عام، والارتقاء بمكانة البنك في القطاع المصرفي المحلي وتعزيز الإنتاجية وتلبية احتياجات العملاء بشكل فعال لجذبهم لإجراء معاملاتهم المالية والمصرفية معه.



وتقديرا للمستوى المميز، قام الرئيس التنفيذي في البنك الأهلي الكويتي- الكويت لؤي مقامس، بزيارة فرع المنصورية لتهنئة الموظفين بمناسبة تحقيقه لقب «فرع الـ 6 نجوم» للمرة الثالثة، وحصوله على هذا المركز من بين جميع الفروع.



وأضاف: «يفخر البنك بالاحتفال بالإنجازات الرائعة التي حققها فرع المنصورية، حيث تم توفير بيئة عمل تشجع على النمو والتطور والتميز المستمر، ونسعى من خلال تكريم الموظفين لحثهم على تقديم خدمة عالية الجودة وتشجيعهم على تجاوز توقعات العملاء باستمرار».



واختتم الرئيس التنفيذي للكويت تصريحه مؤكدا على أهمية التدريب وصقل القدرات ومواكبة التطورات في الصناعة المصرفية باستمرار، قائلا: «نحرص على توفير الفرصة للمشاركة في الدورات وورش العمل المختلفة، ونشجع الموظفين على تقديم الأداء الأفضل، وتجاوز توقعات العملاء من خلال التطوير المستمر لمهارتهم».



من جهتها، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة في البنك جهير معرفي: «يهدف البرنامج إلى تقديم خدمات تتجاوز توقعات العملاء»، مؤكدة على الدور المهم في تقدير ومكافأة الموظفين أصحاب الأداء المتميز، بما يعزز المحافظة على بيئة عمل إيجابية وتطوير مستويات الخدمة، وزيادة رضا العملاء، والارتقاء بالمركز التنافسي للبنك في السوق.



وأكدت معرفي أن البنك يدرك أهمية تشجيع الموظفين لتحقيق أهداف البنك، لافتة إلى أن هذا البرنامج المصمم لرعاية وتطوير المواهب والتعرف على إمكانات الموظفين لا يقتصر على تقدير العمل الجاد وتفاني موظفي الفروع فحسب، بل يهدف لخلق بيئة عمل إيجابية وتنافسية بين الموظفين بما ينعكس بشكل إيجابي على تجربة العملاء المصرفية.