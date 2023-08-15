يحرص بنك الكويت الوطني دائما على أن يكون الأقرب لعملائه من خلال توفير خدمات رقمية مبتكرة تسهم في تلبية احتياجاتهم ونشر الثقافة المالية بينهم وتوعيتهم. وفي هذا الإطار، يوفر البنك للعملاء إمكانية التقدم بشكوى رسمية من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



يمكن للعملاء من خلال الخدمة الجديدة تقديم الشكاوى إلكترونيا من خلال برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل من أي مكان وعلى مدار الساعة، على أن يحصلوا على رد خلال 15 يوم عمل، مع إمكانية طباعة كتاب رد البنك إذا أراد العميل التقدم بتظلم لدى بنك الكويت المركزي.



ويكثف بنك الكويت الوطني عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي تحظى بمتابعة هي الأكبر على مستوى البنوك الكويتية من المنشورات والمواد التوعوية والرسائل ومقاطع الفيديو التي توضح طريقة الاستفادة من الخدمات الجديدة التي يطلقها، إضافة إلى إرسال إشعارات بالخدمة عن طريق برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل.



وبهذه المناسبة، قال مدير العمليات المصرفية عبر الموبايل بمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، محمد الدخيل: «نحرص دوما أن نكون الأقرب لعملائنا وأن نتواصل معهم باستمرار، والقنوات الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق ذلك حيث تمنح عملاءنا فرصة تلبية كل احتياجاتهم بسرعة وسهولة».



وأكد أن الوصول بمستويات رضا العملاء لأعلى المستويات الممكنة ثقافة راسخة لدى فريق عمل الوطني وعلى مستوى وضع الاستراتيجيات، كما أن رضا العملاء يعد ركيزة أساسية في صميم كل أنشطة البنك.



وأضاف: «أصبحت القنوات الإلكترونية، وخاصة برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل ركيزة أساسية ليس فقط في إتمام المعاملات بل في التواصل مع عملائنا بما يمنحهم تجربة مصرفية شاملة ما يجعلنا نستهدف باستمرار إثراء ما توفره تلك القنوات من خدمات ومنتجات متطورة».