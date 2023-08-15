مفرح الشمري



أعلن المعهد العالي للفنون المسرحية، عن فتح باب التسجيل أمس الاثنين للالتحاق بالمعهد وذلك للطلاب الكويتيين وأبناء الكويتيات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك من خلال الرابط التالي:



https://www.hioda.edu.kw



وآخر موعد للتسجيل هو نهاية دوام 2023/9/14، وذلك في أقسام المعهد «التمثيل والإخراج»، «النقد والأدب المسرحي»، «الديكور المسرحي»، و«التلفزيون».



أما بالنسبة للطلاب الخليجيين الراغبين في الدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية فسيعلن لاحقا عن فتح باب التسجيل لهم وفق الآلية المتبعة في وزارة التعليم العالي.