القاهرة - محمد صلاح



استنكرت الفنانة هنا الزاهد الشائعات التي اطلقها بعض رواد «السوشيال ميديا» عن سر غيابها عن العرض الخاص لفيلم «البطة الصفرا» الذي تلعب بطولته شقيقتها فرح الزاهد، وأكدوا وجود خلافات بينهما أدت لرفضها التواجد لتهنئة أسرة الفيلم، وبررت هنا غيابها بانشغالها في تصوير مسلسلها الجديد «إقامة جبرية» بسبب ضغط أيام التصوير.



كما استأنفت تصوير مشاهد فيلمهما الجديد «فاصل من اللحظات اللذيذة»، مع هشام ماجد، بعد فترة من التوقف بسبب انشغال الأبطال بمسلسلات رمضان، ويعد الفيلم هو التعاون الثاني الذي يجمع هنا وهشام في السينما، بعد فيلم «بضع ساعات في يوم ما» المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم.