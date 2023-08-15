مبارك الخالدي



فاز منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، على نظيره منتخب ميانمار بهدف دون رد، أحرزه المهاجم سلمان العوضي في المباراة التي جمعتهما أمس في بانكوك، بختام معسكر أقامه منتخبنا الأولمبي استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة.



وجاء الهدف الوحيد في اللحظات الأخيرة من زمن المباراة. وقدم «الأزرق» عرضا مطمئنا طوال شوطي المباراة، اتضحت فيه فوائد المعسكر المثمرة فنيا وبدنيا.

ودفع مدرب الأزرق البرتغالي اميليو بيكسي بمجموعة من قائمته على مدار الشوطين، وهم: عبدالعزيز البحر لحراسة المرمى، وعبدالعزيز ناجي، ويوسف الحقان، وحسين حاجيه، وحمد الطويل، ومهدي دشتي، وعثمان الدوسري، وفهد الفضلي، ومحمد الراشد، وبدر جلال، ومحسن فالح، وسلمان العوضي.

ويستعد «الأزرق» لخوض استحقاقين مهمين الشهر المقبل، وهما خوض منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 سنة في قطر 2024، والتي تستضيفها البلاد في 4 سبتمبر المقبل، حيث تضم مجموعة الأزرق منتخبات العراق، ومكاو، وتيمور الشرقية، وتعقبها مباشرة المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في الصين للفترة خلال الفترة من 19 سبتمبر حتى 8 أكتوبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وتايلند.