اقتربت إدارة النادي الأهلي من تجديد عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم القادم، وقد يتم الإعلان الرسمي بعد عودة الفريق من معسكره بالنمسا، وفي حال حسم التجديد بشكل رسمي سيستمر كولر مع الأهلي 3 سنوات أخرى. وأكدت مصادر مقربة من إدارة القلعة الحمراء، أن كولر طلب عدم تضمين العقد أي شرط جزائي بعد السنة الأولى من التعاقد الجديد ما يمنحه حق الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء دون شرط جزائي بعد الموسم الأول. وتتجه إدارة الأهلي للموافقة على شروط السويسري رغبة منها في الحفاظ على استقرار الفريق بعد حصده جميع بطولات الموسم الماضي باستثناء كأس العالم للأندية.



وفي السياق نفسه، بات نجم هجوم القلعة الحمراء محمد شريف على أعتاب الرحيل عن ملعب مختار التتش، خصوصا بعد عودة صلاح محسن من الإعارة بناء على طلب مارسيل كولر.



وتلقى شريف عرضا للاحتراف من نادي الخليج السعودي بقيمة 2 مليون دولار بالإضافة إلى راتب ضخم يتخطى ما يتقاضاه لاعبو الفئة الأولى في الأهلي. فيما يعقد مسؤولو الزمالك جلسة في الساعات القليلة القادمة لحسم ملف تجديد عقود نجمي الفريق الظهير أحمد فتوح والحارس محمد صبحي حيث ينتهي تعاقد الأول بنهاية موسم 2024، أما صبحي فيمتد عقده حتى 2025. واشترط فتوح للتجديد الحصول أولا على مستحقاته المتأخرة البالغة 8 مليون جنيه، كما طلب مساواته بزميله أحمد سيد زيزو والحصول على نفس راتبه في العقد الجديد، وصرح الظهير الدولي عن الشائعات التي ربطته بالتفاوض مع النادي الأهلي وعقده جلسة مع أحد مسؤولي الجزيرة قائلا: «الأهلي أكبر من أن يتاجر به أي لاعب، ولم يفاوضني الأهلي حتى اليوم، وليس من الشرف ادعاء ذلك لأرفع من قدري».