هادي العنزي



تعاقد مجلس إدارة نادي السالمية مع اللاعب البرازيلي سباستياو كوتو جونيور المعروف باسم «سيبا»، ليكمل عقد محترفي الفريق الأول لكرة القدم، إلى جانب مواطنه أليكس ليما، والغاني أبودو ايساكا والسنغالي سيزار أوسينو والغامبي سانغ بيير.



وقد وافق الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني د.محمد المشعان، على التعاقد مع «سيبا» بعد تجربته لعدة أيام في معسكر «السماوي» في العاصمة الصربية بلغراد، ويأتي التعاقد مع المهاجم البرازيلي بديلا للمهاجم العاجي جمعة سعيد. وقد لعب «سيبا» لعدد من الأندية منها أولمبياكوس كروزيرو البرازيلي وبورتو البرتغالي، بالإضافة إلى احترافه في نادي تشونغ تشينغ ليانغ جيانغ الصيني، كما لعب في صفوف الشباب السعودي، ومثل منتخب بلاده في منتخب الشباب (تحت 20 عاما).



من جانبه، أشاد نائب رئيس جهاز الكرة يوسف الجاسم بالتزام اللاعبين في التدريبات اليومية والمباريات الودية، وحرصهم على تقديم أفضل ما لديهم طوال أيام المعسكر، الذي تخللته تدريبات صباحية ومسائية متتالية. وقال لـ «الأنباء»: «المعسكر يسير وفق البرنامج المعتمد مسبقا من الجهازين الفني والإداري، ويحقق أهدافه تباعا».



وذكر الجاسم أن «السماوي» خاض 3 مباريات في معسكره الصربي، مضيفا: عادت المباريات الوديات بفائدة كبيرة على الفريق، خاصة أنها كانت مختلفة من حيث الأداء والرتم، بالإضافة إلى مشاركة جميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر، مما حقق معه أفضل فائدة ممكنة من حيث التجانس والانسجام المطلوبين. وأشار الجاسم إلى أن السالمية سيخوض الخميس المقبل مباراته الودية الرابعة والأخيرة في صربيا قبل العودة إلى الكويت، مضيفا: ننتظر عودة خماسي لاعبي منتخبنا الأولمبي للانضمام إلى الفريق في تدريباته بالكويت قبل انطلاق الدوري الممتاز.



الساحل يلتقي المرخية



إلى ذلك، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل رابع مبارياته الودية في معسكره عندما يلتقي مساء اليوم نظيره المرخية القطري.



ويسعى المدرب الوطني محمد العزب، إلى رفع جاهزية «أبناء أبو حليفة» إلى أفضل مراحلها قبل انطلاق دوري الدرجة الأولى نهاية الشهر الجاري.