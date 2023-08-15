مبارك الخالدي



يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريباته الليلة بعد راحة قصيرة منحها الجهاز الفني للاعبين، وكان الفريق قد عاد مساء السبت الماضي قادما من تركيا بعد أن أقام معسكرا امتد لـ 3 أسابيع تخلله عدد من المباريات الودية.



ومن المقرر أن يبحث الفريق عن مباراة ودية مع احد الفرق المحلية قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز 24 الجاري، حيث يلعب الأخضر أولى مبارياته الرسمية أمام فريق السالمية 25 منه ضمن الجولة الأولى، ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة الألماني توماس برداريش ومساعديه الحفاظ على ارتفاع المؤشرات الإيجابية للمعسكر وفوائده الفنية.



وفي جانب آخر، يترقب الجهازان الفني والإداري الاتفاق مع آخر الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، حيث علمت «الأنباء» أن الصفقة تتصف بالنوعية من حيث مستوى اللاعب محل الاهتمام ومركزه داخل الملعب ما يشير إلى الجهد الكبير الذي بذلته إدارة النادي والفريق في التعامل مع ملف المحترفين الذي يحظى باهتمام جماهيري.