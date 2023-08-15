يحيى حميدان



يواصل منتخبنا الوطني لكرة الصالات تدريباته اليومية على فترتين صباحية ومسائية في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا 2024 والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.



ويخوض «الأزرق» غمار التصفيات الآسيوية في المجموعة السادسة التي تضم منتخبات البحرين وتيمور الشرقية وبروناي خلال الفترة من 5 حتى 11 اكتوبر المقبل في العاصمة البحرينية المنامة.



ويتدرب حاليا 23 لاعبا مع منتخبنا الوطني تم اختيارهم من قبل المدرب الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة، على أن تتم تصفيتهم في وقت لاحق قبل التوجه إلى المعسكر التدريبي الخارجي.



وتفاضل إدارة الاتحاد بين البوسنة أو إيران لاحتضان المعسكر التدريبي لمنتخبنا الوطني قبل التوجه إلى البحرين، علما بأن «الأزرق» لن يخوض أي مباراة تجريبية في البلاد خلال الفترة المقبلة لرغبة المدرب الشريعة في التركيز على تطوير الجوانب الفردية والجماعية لدى اللاعبين الذين أغلبهم في أعمار صغيرة ولا يمتلكون خبرة دولية واسعة.