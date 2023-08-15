منصور السلطان



تمكن رجال المباحث الجنائية، من إغلاق ما يقارب 25 ملفا لقضايا سرقة سيارات، وذلك بضبط خليجي ومصري في منطقة الجهراء.



وقال مصدر أمني لـ «الأنباء»، إن معلومات وردت إلى رجال المباحث تفيد بأن خليجيا متورط بسرقة سيارات في وضعية تشغيل وأخرى من داخل أسواق أو ساحات، وعليه تم استصدار إذن نيابي وضبطه بمواجهته بالتحريات اعترف بالسرقة، وبأنه يقوم بتفكيك المركبات وبيعها الى وافد مصري في السكراب، وبالتحقيق مع الوافد أقر بأنه يشتري قطع الغيار مع علمه بنشاط الخليجي، وأن القطع التي يشتريها ويعيد بيعها يعلم أنها من مركبات مسروقة.



هذا، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة وإغلاق ملفات 25 قضية سرقة كانت مسجلة ضد مجهول.