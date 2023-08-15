محمد الجلاهمة



أسفرت حملة نفذتها ثلاث إدارات أمنية وهي إدارة حماية الآداب العامة وأمن الفروانية ومباحث شؤون الإقامة عن ضبط 10 سيدات من جنسيات مختلفة للتسول في مناطق (الفروانية - الفردوس - عبدالله المبارك - الجهراء).



وقال مصدر أمني إن جميع الموقوفات تم ضبطهن في محيط أسواق وبنايات، مشيرا الى انه جرت إحالتهن إلى الإبعاد الإداري، مضيفا أن المتسولات ضبط بحوزتهن مبالغ مالية واعترفن بأنها حصيلة تسولهن، لافتا الى أن الإجراءات التي من المزمع اتخاذها حيال الكفلاء غير الكويتيين هي منع الكفالات عليهم بشكل نهائي. وناشدت وزارة الداخلية الجميع الإبلاغ الفوري عن أي حالة تسول يتم رصدها على هاتف الطوارئ (112) والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة.