من شوارع كراكاس إلى المطاعم العصرية في نيويورك وباريس وطوكيو، تغزو فطيرة أريبا البسيطة المصنوعة من دقيق الذرة والخالية من الغلوتين العالم.



هذه الفطيرة تحضر في دقائق عن طريق تشكيل كرة من طحين الذرة والماء ثم تسطح وتشوى. يمكن حشو الأريبا بكل شيء، من الجبن واللحوم إلى الفاصوليا والمأكولات البحرية والخضراوات.



أما الفطيرة المفضلة للفنزويليين فهي «رينا بيبيادا» المحشوة بالدجاج والمايونيز والأفوكادو.



وهناك «فيودا» أو «الأرملة» التي تأتي بدون حشوة، وهي المرافق المثالي لطبق الحساء، لكنها أيضا الخيار الوحيد لفقراء كثر في فنزويلا.



يقول باتريك ريباس الذي ترجم إلى الفرنسية كتاب «أريبولوغو» المخصص للأطعمة المصنوعة من الذرة، إن الأريبا «هي الخبز اليومي للفنزويليين. يأكلونها يوميا».