عبدالكريم العبدالله



سمح ديوان الخدمة المدنية لموظفي الجهات والإدارات والهيئات والمؤسسات الحكومية التي تتبع ميزانية الديوان بالإيفاد بالبعثات والإجازات الدراسية في البرنامج الوطني للارتقاء بمستوى أعضاء الهيئة التمريضية. وجاء في الموافقة أنه يتم استثناء موظفي تلك الجهات من شروط الإيفاد المقررة بلائحة الإيفاد دون الخصم من أي بدلات وفقا للموافقة السابقة الصادرة لموظفي وزارتي الصحة والدفاع. وأشارت الموافقة إلى أن استثناءهم من شروط الإيفاد لا يعني استثناءهم من شروط القبول الأكاديمي بالمؤسسات التعليمية.