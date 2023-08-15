القاهرة - ناهد إمام



قال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون العقارية والتجارية المهندس أمين غنيم، إنه «تقرر إعادة فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع حائزي الأراضي داخل منطقة صحراء الأهرام».



وأوضح غنيم - في بيان أمس - أن إعادة فتح باب التقدم سيتم اعتبارا من تاريخ الإعلان بالصحف خلال الأيام القادمة ولمدة شهرين، وذلك لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 566 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدانا (منطقة صحراء الأهرام) والمرموز لها بالحرف «ب» نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة ومساحة 21.83 فدانا، نقلا من الأراضي المخصصة لمحافظة الجيزة، والمرموز لها بالحرف «و» لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد. وأشار إلى أنه سيتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر على النموذج المعد لذلك، والذي يتم صرفه مجانا، على أن يتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة واستيفاء باقي الشروط السابق الإعلان عنها كما هو موضح بقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 173.



وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.



وحذر م.أمين غنيم جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة 6 أكتوبر، مبينا أنه في حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلا بطلانا مطلقا، ولا يعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.