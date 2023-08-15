القاهرة - هالة عمران



أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور، أن الحد الأدنى للمرحلة الثانية بالنسبة للشعبة العلمية «علوم ورياضة» 250 درجة فأكثر بنسبة 60.98% بإجمالي عدد طلاب 259 ألفا و445 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة، على أن تبدأ أعمال هذه المرحلة اعتبارا من اليوم حتى السبت 19 أغسطس لمدة 5 أيام.



وقال د.أيمن عاشور - خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد امس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة- إن مكتب التنسيق بدأ في استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت اعتبارا من السبت 5 أغسطس، واستمر حتى الخميس 10 أغسطس ولمدة 6 أيام، بحد أدنى للشعبة العلمية 362 درجة فأكثر بنسبة 88.29% فأكثر ويصل عدد الطلاب إلى 22 ألفا و304 طلاب، والشعبة الهندسية بحد أدنى 342 درجة فأكثر بنسبة 83.41% فأكثر بإجمالي 15 ألفا و13 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 289.5 درجة فأكثر بنسبة 70.61% فأكثر بإجمالي 74 ألفا 923 طالبا وطالبة، ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى 112 ألفا و240 طالبا وطالبة، وتقدم لهذه المرحلة من الشعبة العلمية 36.429 طالبا وطالبة، والشعبة الأدبية 73 ألفا و108 طلاب وطالبات بإجمالي 109 آلاف و537 طالبا وطالبة، ولم يتقدم برغباتهم للمرحلة الأولى 2703 طلاب وطالبات.



وأشار د.أيمن عاشور، إلى أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح لرغبات الطلاب المسجلة على لموقع وفقا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وأنه بإعلان المرحلة الأولى يكون تم توزيع 109 آلاف و537 طالبا وطالبة خلال المدة المعلنة، وأنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.