قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن طهران ملتزمة بحل الخلاف النووي مع القوى العالمية عبر الديبلوماسية.



وأضاف أمير عبداللهيان في مؤتمر صحافي نقله التلفزيون الرسمي «نريد دائما عودة جميع الأطراف إلى الامتثال الكامل لاتفاق عام 2015 النووي».



وتوقفت محادثات غير مباشرة بين واشنطن وطهران كانت تهدف الى إحياء الاتفاق النووي منذ سبتمبر الماضي.



وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني إن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مؤخرا مع الولايات المتحدة بشأن الإفراج عن سجناء وأموال إيرانية مجمدة، قد يؤدي إلى ديبلوماسية في مجالات أخرى، من بينها برنامجها النووي.



وأوضح كنعاني بقوله في مؤتمر صحافي إن اتفاق السجناء غير «مرتبط بشكل مباشر» بالمحادثات بشأن النشاط النووي الإيراني، «ولكن من الممكن أن تؤثر القضايا على بعضها البعض».



وأضاف ان «التطورات في منطقة ما يمكن أن تساعد على تخفيف التوترات وفتح مسارات أخرى».



وعلى صعيد مختلف، قالت السلطة القضائية الإيرانية إنه تم اعتقال 8 أشخاص يشتبه في أنهم على صلة بالهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز، مضيفة أنهم جميعا من الأجانب.



وأفاد موقع «نور نيوز» الإيراني بمقتل شخص وإصابة 10 آخرين فيما وصفه بأنه «هجوم إرهابي» على المزار المعروف باسم شاه جراغ. وقالت السلطات إن رجلا فتح النار في المزار قبل اعتقاله.



وقالت وكالة «ميزان» التابعة للسلطة القضائية إنه تم تحديد هوية الجاني الرئيسي وهو مواطن من طاجيكستان، بينما لاتزال جنسيات المشتبه بهم الآخرين غير معروفة.