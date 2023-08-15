القاهرة - هالة عمران



أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.أيمن عاشور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين في الثانوية العامة دفعة 2022 - 2023، حيث تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بكلية الطب 91.34%، وطب الأسنان 90.97%، والعلاج الطبيعي 90.12% والصيدلة 89.51%، والهندسة 85%، والتخطيط العمراني 83.41%، والاقتصاد والعلوم السياسية 86.46%، والألسن 84.51%، الإعلام 83.65%، والآثار 80.73%.



وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي - خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده امس - أن هناك كليات متوفرة لطلاب المرحلة الثانية تتمثل بالنسبة لطلاب شعبة علمي علوم في كليات الطب البيطري، والتمريض والعلوم والزراعة، والجامعات الإلكترونية، والحاسبات والمعلومات، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والألسن والإعلام، وباقي الكليات النظرية.



وقال «أما بالنسبة لطلاب شعبة الرياضيات فتتوافر لطلاب المرحلة الثانية كليات: الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، التخطيط العمراني، فنون جميلة «عمارة»، الجامعات التكنولوجية، الاقتصاد والعلوم السياسية، الألسن، الإعلام، الآثار والفنون التطبيقية، وباقي الكليات النظرية».



وأضاف: بالنسبة للشعبة الأدبية، الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية هي كليات: التربية والآداب «انتظام وانتساب»، والحقوق «انتظام وانتساب»، والسياحة والفنادق، والخدمة الاجتماعية، والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والاقتصاد المنزلي.